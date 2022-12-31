Культура

Псковские библиотекари подготовили мюзикл для читателей с цирковыми номерами

Мюзикл «Как Васильёвка елку ждала» состоится в Псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва 6 января в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото: Псковская городская библиотека

В этот день читатели Василёвки перенесутся в 80-е годы прошлого века и обнаружат в читальном зале библиотеки много винтажных предметов: бюсты советских времён, книги о вождях мирового пролетариата, самовар и антикварную настольную лампу.

Сотрудники библиотеки будут одеты под стать специально состаренному интерьеру – в костюмы из бабушкиного шифоньера. Они разыграют перед посетителями пьесу собственного сочинения – о том, как они готовились к Новому году. И по ходу представления будут петь песни из всеми любимых советских фильмов и мультиков.

Зрители тоже не останутся праздными созерцателями этого мюзикла, а смогут в любой момент присоединиться к артистам: подпеть им или станцевать с ними вместе. Кульминацией праздника станет цирковой номер с дрессированным животным.

Как объяснила сценарист мюзикла Мария Головина, сотрудники Историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва в преддверии переезда в обновлённый кинотеатр «Октябрь» и, в последний раз отмечая Новый год на старом месте, долго думали, чем бы удивить и порадовать своих читателей. В конце концов они решили, что лучшим новогодним подарком для завсегдатаев Василёвки на Октябрьском проспекте станет музыкальное представление. А заодно захотели продемонстрировать городу свой творческий потенциал и доказать, что коллектив библиотеки достоин новых просторных помещений с современным мультимедийным оборудованием.

В спектакле заняты сотрудники и друзья библиотеки. В программе также предусмотрены мандарины, конфеты и искрящиеся напитки. Вход на представление бесплатный, запись по телефону: (8112) 66-43-24.