Культура

«…Через камни умершие общаются с живыми»: новую «Михайловскую пушкиниану» разместили в Интернете

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещена новая книга, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Речь об очередном, уже 93-м выпуске «Михайловской пушкинианы» — сборника из музейной научно-популярной серии, которая силами Пушкинского заповедника выходит в свет с 1996 года.

На первой странице обложки нового издания — репродукция картины Л.Ф. Лагорио «На берегу пустынных волн…» (1880-е) из фондов «Михайловского»

Основной корпус нового сборника объединил в себе материалы IX научной конференции памяти С. В. Ямщикова «Музей. Реставратор. Реставрация», которая проходила в Пушкинском заповеднике 20 и 21 июля 2022 года. По традиции этот профессиональный съезд был приурочен ко дню памяти «реставратора всея Руси», художника-реставратора, историка искусства, публициста, чьи жизнь и творчество были накрепко связаны, в том числе и с Псковом, и со Святогорьем.

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В первый раздел книги вошли четырнадцать статей и заметок, подготовленных исследователями-теоретиками и практиками из Москвы, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор. Среди них, в частности, публикации с новыми биографическими сведениями об архитекторах и реставраторах, работавших с объектами на территории Псковской области. Например, о псковском губернском архитекторе Франце Ябсе — авторе проекта братских келий Святогорского монастыря (автор публикации — ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина). Или об авторе проекта дома-музея Пушкина в Михайловском, архитекторе Всеволоде Яковлеве, а также о Льве Воронце — авторе инженерно-геологического заключения 1947 года об устойчивости «Могильного холма» на территории Святогорского монастыря (автор статей — хранитель фотонегафонда Пушкинского заповедника Валентина Елисеева).

Значительный интерес как для специалистов, так и для самого широкого круга читателей представляют публикации, в которых содержатся атрибуция и исторические и художественные комментарии к отдельным предметам из фондов музея. Профессионалов, несомненно, привлекут статьи по частным и общим вопросам реставрации музейных предметов, хранения культурных ценностей, формирования и изучения музейных коллекций, реконструкции архитектурных объектов и исторических парков.

Второй раздел сборника — «Гости «Михайловской пушкинианы» — знакомит читателей и любопытным этнографическим комментарием буквально к нескольким строкам из двух стихотворений Пушкина, где поэт упоминает камни, во множестве лежащие на небогатых сельских кладбищах. «Эта деталь часто вызывает удивление, поскольку похоронной обрядности русских, в общем-то, не свойственно положение камней на могилу», — отмечают авторы публикации, озаглавленной «Близ камней вековых…», сотрудники московского Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН доктор исторических наук Дмитрий Громов и кандидат исторических наук Татьяна Листова. Тем не менее, в отдельных регионах в допушкинское и пушкинское время бытовало фольклорное представление о камне как об окне между миром живых и миром мёртвых: «…через камни умершие общаются с живыми».

В «Михайловском» также уточнили, что объём нового издания — 192 страницы, или 12 печатных листов. Тираж его «бумажной» версии (распространяется бесплатно) отпечатан в типографии «Псковское возрождение» и составляет 150 экземпляров. Электронная версия новой «Михайловской пушкинианы» на музейном сайте доступна всем для свободного чтения и скачивания.