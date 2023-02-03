Культура

Художники из разных стран мира представили работы по итогам пленэров в Псковской области. ФОТО

Выставка художественных работ студентов и преподавателей Российской академии художеств имени И. Репина «Земля Псковская» открылась 4 февраля. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, работы экспонируются в двух локациях: в Псковском музее – заповеднике (Поганкины палаты) и в выставочном зале регионального отделения Союза художников России.

Художники из России, Сингапура, Македонии, Мексики, Аргентины, Италии, Франции, Эфиопии, Сербии, Австралии, Бразилии, Польши и других стран по итогам летнего и зимнего пленэров в Пскове и Изборске представили свои работы в виде скульптуры, живописи и графики.

Этот проект - результат взаимодействия Санкт-Петербургской академии художеств и частной фирмы скульптора и предпринимателя Андрея Мартьянова, создавшего усадьбу и арт-пространство «Кебь». Обе выставки связаны с творчеством студентов и педагогов Санкт-Петербургской академии художеств, или художников, окончивших Академию в разные годы.

Председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк поздравил студентов с открытием выставки.

«Мы стараемся показывать качественную школу, сохранять традиции нашего искусства, которое сейчас, наверное, лучшее в мире. Это обилие иностранных студентов, говорит о том, что академия - то место, где можно получить настоящее образование. Этот проект, идейным вдохновителем которого был Андрей Мартьянов и который поддержала академия, дал возможность студентам, которые, может быть, в первый снег увидел, дать ощутить такой прекрасный город, как Псков», - добавил он.

Куратор выставки Андрей Мартьянов поблагодарил всех, благодаря кому этот большой международный проект удался.

«Художники с утра до вечера трудились на пленэрах. Многие работы, которые вы сейчас видите, были созданы вчера, позавчера, в течение этой недели. Хочу поблагодарить их за этот серьёзный труд», - выразил признательность он.

В живописной части экспозиции основное место занимают пленэрные работы педагогов и студентов Репинской академии, выполненные в результате двух псковских пленэров в Кеби.

Студентка академии Паулина Эрнандес Наварро из Мексики рассказала, что на пленэрах в Псковской области ей удалось побывать уже дважды.

«Для художника очень важно видеть, как на пейзаж ложится свет, как он меняется в течение года. Тот феномен, что называется цветом, полностью зависит от света. Я рисовала Изборскую крепость и зимой и летом. Удачно, что я смогла и лето и зимой поработать и сравнить картины», - поделилась нюансами студентка.

Выставка будет работать до 26 февраля. Вход свободный.