Художники из разных стран мира представили работы по итогам пленэров в Псковской области. ФОТО

Выставка художественных работ студентов и преподавателей Российской академии художеств имени И. Репина «Земля Псковская» открылась 4 февраля. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, работы экспонируются в двух локациях: в Псковском музее – заповеднике (Поганкины палаты) и в выставочном зале регионального отделения Союза художников России.
Художники из России, Сингапура, Македонии, Мексики, Аргентины, Италии, Франции, Эфиопии, Сербии, Австралии, Бразилии, Польши и других стран по итогам летнего и зимнего пленэров в Пскове и Изборске представили свои работы в виде скульптуры, живописи и графики.
Этот проект - результат взаимодействия Санкт-Петербургской академии художеств и частной фирмы скульптора и предпринимателя Андрея Мартьянова, создавшего усадьбу и арт-пространство «Кебь». Обе выставки связаны с творчеством студентов и педагогов Санкт-Петербургской академии художеств, или художников, окончивших Академию в разные годы.
Председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк поздравил студентов с открытием выставки.
Куратор выставки Андрей Мартьянов поблагодарил всех, благодаря кому этот большой международный проект удался.
«Художники с утра до вечера трудились на пленэрах. Многие работы, которые вы сейчас видите, были созданы вчера, позавчера, в течение этой недели. Хочу поблагодарить их за этот серьёзный труд», - выразил признательность он.
В живописной части экспозиции основное место занимают пленэрные работы педагогов и студентов Репинской академии, выполненные в результате двух псковских пленэров в Кеби.
Студентка академии Паулина Эрнандес Наварро из Мексики рассказала, что на пленэрах в Псковской области ей удалось побывать уже дважды.
Выставка будет работать до 26 февраля. Вход свободный.