Культура

​Выставка работ мастеров Санкт-Петербургской академии художеств открылась в Поганкиных палатах

Открытие большого выставочного проекта «Земля Псковская» прошло в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Этот проект – результат взаимодействия Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и частной фирмы скульптора Андрея Мартьянова, создавшего усадьбу художников «Кебь». В пространстве выставки представлены художественные работы студентов и преподавателей Академии по итогам летнего и зимнего пленэров в Пскове и Изборске.

На открытии присутствовали заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева, заместитель председателя Комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн, скульптор и основатель арт-резиденции «Кебь» Андрей Мартьянов, заслуженный художник РФ, академик РАХ, профессор, декан факультета живописи Александр Чувин, профессорско-преподавательский состав Академии, художники-авторы работ, представленных в выставочном пространстве, а также партнеры проекта и друзья участников.

«Поганкины палаты – это сердце нашего музея, центр музейной жизни, который в скором времени наполнится экспозициями и вновь будет рассказывать жителям и гостям города об истории, культуре и искусстве средневекового Пскова. А сегодня мы наблюдаем уникальное событие, когда Поганкины палаты на время становятся выставочным центром. И мы рады, что одна из интереснейших выставок этого сезона открывается именно здесь», – отметила Эльвира Королева.

На выставке «Земля Псковская» представлены примеры современной скульптуры, живописи и графики. В залах Поганкиных палат можно увидеть произведения известного мастера, создавшего монументальные работы для многих городов России, заслуженного художника РФ В. Э. Горевого, его ученика А. М. Мартьянова, заслуженного художника РФ С. Н. Репина, академика РАХ Н. П. Фомина, заслуженного художника РФ А. В. Чувина и других.

«На этой выставке представлены совершенно не студенческие работы, а работы художников в самом полном смысле этого слова. Это работы не только студентов, но и преподавателей, профессоров, академиков Санкт-Петербургской академии художеств. Это взгляд художников на Псковскую землю, вдохновленный ее красотой, посвящение Псковщине», – подчеркнул Андрей Мартьянов.

В живописной части экспозиции основное место занимают пленэрные работы педагогов и студентов Репинской академии, выполненные в результате двух псковских пленэров в Кеби. Работы художников из России, Сингапура, Македонии, Мексики, Аргентины, Италии, Франции, Эфиопии, Сербии, Австралии, Бразилии, Польши и других стран демонстрируют преемственность традиций и связь поколений художников, связанных с Санкт-Петербургской академией. Организаторы надеются, что проект «Земля Псковская» станет важным этапом развития культурных связей Пскова и Петербурга и будет способствовать открытию новых талантов.

Выставка будет работать до 26 февраля в Поганкиных палатах (улица Некрасова, 5). Вход свободный.