Культура

Студенты псковского колледжа присоединились к международной пленэр-экспедиции

Студенты специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова присоединились к международной творческой экспедиции художников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Участники из 16 стран мира, в числе которых студенты, аспиранты и преподаватели Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина, в реалистической манере рисовали зимний Псков. Как отмечают специалисты, именно академическая школа является основой изобразительного искусства, образцом художественной традиции, к которому необходимо тянуться и воспитывать в молодых живописцах умение достоверно передавать многообразие окружающего мира, заметили в колледже.

«Зимний пленэр – это не только работа в некомфортных условиях, это еще и возможность научиться воспринимать сложные светотональные отношения зимнего пейзажа, в котором мало цвета, и все построено на тончайших нюансах. Подобная тренировка навыков важна и необходима для развития способности правдиво передавать свои впечатления», - отметили в учреждении.

Несмотря на непростые погодные условия студенты 2 и 4 курсов ДПИ под руководством преподавателей Константина Зинина и Зинаиды Петровой выполнили этюды и зарисовки у Покровской башни, получив уникальную возможность творческого общения с более опытными художниками.

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Экспедиция является частью проекта «Настоящая Россия», осуществляемого Санкт-Петербургской Академией художеств, комитетом по культуре Псковской области, Арт-резиденцией «Кебь» при финансовой поддержке Реставрационно-строительной компании «Ордер».