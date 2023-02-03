Культура

Премьера снятого на улицах Пскова и Петербурга сериала состоялась 5 февраля

Премьера сериала «Без прикрытия», некоторые сцены которого были сняты в Пскове, состоялась на «Пятом канале» сегодня, 5 февраля.

Фото: «Справедливая жесть города Пскова» / «ВКонтакте»

По информации artmoskovia, сериал «Без прикрытия» - еще одна совместная работа «Пятого канала» и кинокомпании «Триикс Медиа». В пилотный проект вошло четыре серии по 42 минуты каждая. Главную роль исполнил Михаил Тарабукин, который сыграл братьев близнецов Вольновых.

«История о братьях-близнецах, которые меняются местами. Один – первоклассный вор Богдан Вольнов, любит свободу и живет по понятиям. А второй, Григорий – оперативник в провинциальном отделе полиции. Карьера не сложилась, коллеги им помыкают, «друзья» кидают на деньги, а криминалитет, с которым Гриша должен бороться, совсем его не боится», - рассказали о проекте на «Пятом канале».

В наборе локаций сериала - улицы Санкт-Петербурга, знаменитые «Кресты», а также видовые точки Пскова, где снимались финальные сцены.

Ранее сообщалось, что премьерный показ криминальной драмы «Чекаго», снятой в Сибири, состоялся в Доме Кино в Красноярске 31 января. Над картиной работал режиссер-дебютант Николай Рыбников из Пскова, среди операторов - уроженка Пскова Екатерина Сокова.