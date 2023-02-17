Вход на территорию Псковского кремля для гостей города станет платным с 1 марта 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Оплата составит 100 рублей за человека для взрослых и 50 рублей за человека для учащихся и студентов. В стоимость входного билета включено посещение прясел крепостных стен.
Входная плата не будет взиматься:
Также вводится единый билет для посещения всех объектов музея на территории Псковского кремля. Более подробную информацию об изменениях стоимости и условиях посещения можно узнать на сайте музея.