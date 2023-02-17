Культура

Вход на территорию Псковского кремля для гостей города станет платным с 1 марта

Вход на территорию Псковского кремля для гостей города станет платным с 1 марта 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Оплата составит 100 рублей за человека для взрослых и 50 рублей за человека для учащихся и студентов. В стоимость входного билета включено посещение прясел крепостных стен.

Входная плата не будет взиматься:

с жителей Псковской области;

с прихожан Троицкого собора;

с военнослужащих и ветеранов боевых действий;

с граждан льготных категорий.

Также вводится единый билет для посещения всех объектов музея на территории Псковского кремля. Более подробную информацию об изменениях стоимости и условиях посещения можно узнать на сайте музея.