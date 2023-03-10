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Культура

Комедия «Всё везде и сразу» стала лучшим фильмом по версии «Оскара-2023»

13.03.2023 07:22|ПсковКомментариев: 0

Фильм «Всё везде и сразу» режиссёров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший фильм».

Изображение: Кинопоиск

Церемония вручения наград 95-й премии американской киноакадемии прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby в ночь на понедельник по московскому времени, сообщает «Интерфакс».

Картина рассказывает об иммигрантке, владелице прачечной Эвелин, в жизни которой царит бардак. Во время визита в налоговую оказывается, что главная героиня может перемещаться по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь, в полнейшем хаосе, женщине приходится противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную.

Также картина удостоена наград за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Кроме того, обладателями «Оскаров» стали Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куан как лучшие актриса и актер второго плана. Всего картина удостоена семи статуэток «Оскар».

Среди претендентов на награду в данной номинации были представлены «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Банши Инишерина» Мартина МакДона, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Тар» Тодда Филда, «Элвис» База Лурмана, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, «На западном фронте без перемен» Эдварда Бергера и «Женщины говорят» Сары Полли.

Лучшими актерами по версии «Оскара» стали Брендан Фрейзер за фильм «Кит» Даррена Аронофски и Мишель Йео за фильм «Все везде и сразу».

Лауреатом «Оскара» в номинации «Иностранный художественный фильм» стала картина «На западном фронте без перемен» (Германия). Фильм также стал обладателем наград за операторскую работу, оригинальный саундтрек и работу художника-постановщика.

Награда за лучший адаптированный сценарий досталась картине «Женщины говорят»  Сары Полли.

«Пиноккио» Гильермо Дель Торо стал обладателем «Оскара» как лучший анимационный фильм.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как «Оскар», была учреждена в 1929 году и вручается деятелям, внесшим вклад в развитие киноискусства.

Ранее по традиции в преддверии церемонии вручения «Оскара» в США назвали худшие фильмы года.

Теги: #Оскар
Источник: Псковская Лента Новостей
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