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Худшие фильмы года названы в США

По традиции в преддверии церемонии вручения «Оскара» в США назвали худшие фильмы года. Как сообщают в воскресенье иностранные и российские СМИ, худшим фильмом года признали драму о жизни Мэрилин Монро «Блондинка». Режиссер и сценарист картины Эндрю Доминик получил премию «Золотая малина» за худший сценарий.

Джареда Лето назвали худшим актером за работу в фильме «Морбиус».

В номинации «Худшая актриса» сомнительную награду присудили экспертам самой «Золотой малины» после того, как в этой категории появилась 12-летняя (на тот момент) Райан Кира Армстронг, сыгравшая в экранизации Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом». Решение номинировать подростка вызвало шквал критики, в итоге ее исключили из числа номинантов, передает «Интерфакс».

Худшим актером второго плана стал Том Хэнкс («Элвис»), а худшей актрисой второго плана - Адриа Архона («Морбиус»).

Колин Фаррелл получил специальную «Золотую малину» за восстановление репутации, сыграв в «Банши Инишерина». За эту роль он номинирован на «Оскар».

Традиционная церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» состоится позднее в воскресенье.