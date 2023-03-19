Культура

Акция «Библионочь-2023» в этом году пройдет 27 мая

Всероссийская акция «Библионочь-2023» в текущем году пройдет 27 мая, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Акция "Библионочь-2023" в этом году пройдет 27 мая. Наше совместное мероприятие с порталом "Культура.РФ" состоится в Общероссийский день библиотек. Координатором по традиции станет РГБ», - написала Любимова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что тема акции в Год педагога и наставника - «Читаем вместе» и пригласила библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения присоединиться к ежегодной акции.