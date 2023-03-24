Владимир Кузь: В псковской Черехе необходим Дом культуры

Дом культуры в деревне Черехе Псковского района необходим, он будет востребован среди местных жителей, в том числе среди семей военнослужащих. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь.
По мнению депутата, в малонаселенных деревнях с функциями Дома культуры могут справиться автоклубы, которые есть в распоряжении и Псковского, и Гдовского районов. Владимир Кузь отметил, что «клубы на колесах» пользуются популярностью – особенно в преддверии дней деревни.
Особенно важно, продолжил Владимир Кузь, чтобы руководитель культурного направления в муниципалитете был активным и заинтересованным в своей работе. В качестве примера он привел ситуацию в Псковском районе, где автоклуб активно работает.
Напомним, ранее проблемы организации досуга для жителей деревни Череха в ходе выезда в населенный пункт обсудили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, глава Псковского района Наталья Федорова и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.