Культура

Владимир Кузь: В псковской Черехе необходим Дом культуры

Дом культуры в деревне Черехе Псковского района необходим, он будет востребован среди местных жителей, в том числе среди семей военнослужащих. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь.

«Культура в принципе важна, для сельской местности в том числе. У людей сегодня есть потребность в Домах культуры. Автоклубы – хорошее подспорье в этом направлении, но, конечно, если брать Череху, там Дом культуры необходим, – сказал Владимир Кузь. – Череха – достаточно большой населённый пункт, это раз, а во-вторых, не стоит забывать, что в Черехе есть военная часть, поэтому самодеятельность, думаю, будет востребована среди жен военных, дети военных будут этот Дом культуры посещать, там заниматься».

По мнению депутата, в малонаселенных деревнях с функциями Дома культуры могут справиться автоклубы, которые есть в распоряжении и Псковского, и Гдовского районов. Владимир Кузь отметил, что «клубы на колесах» пользуются популярностью – особенно в преддверии дней деревни.

Особенно важно, продолжил Владимир Кузь, чтобы руководитель культурного направления в муниципалитете был активным и заинтересованным в своей работе. В качестве примера он привел ситуацию в Псковском районе, где автоклуб активно работает.

«В Гдовском районе тоже есть автоклуб, он достаточно недавно появился. Надеемся, что эта тема там тоже раскачается, и люди увидят, какое это замечательное приобретение для муниципалитета», - добавил Владимир Кузь.

Напомним, ранее проблемы организации досуга для жителей деревни Череха в ходе выезда в населенный пункт обсудили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, глава Псковского района Наталья Федорова и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.