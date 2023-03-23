Общество

Проблемы организации досуга для жителей обсудили в псковской деревне Череха

Проблемы организации досуга для жителей обсудили в псковской деревне Череха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба администрации Псковского района.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

Обсудить сложившуюся ситуацию, связанную с отсутствием в достаточно большом населенном пункте Псковского района Дома культуры, приехали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, глава Псковского района Наталья Федорова и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Наталья Федорова предложила решать проблему с организацией досуга населения комплексно и использовать для поэтапного возвращения в Череху культурной жизни все имеющиеся возможности.

«Строительство в Черехе нового дома культуры, безусловно, сняло бы острый вопрос с повестки дня. Однако, проблема поиска подходящего земельного участка, разработка проектно-сметной документации на строительство, вхождение в федеральные проекты – это пока вопрос ближайшего будущего, которым администрация Псковского района будет заниматься», - уточнили в пресс-службе.

Глава района предложила оперативно подобрать для организации кружковой работы с детьми и взрослыми в Черехе необходимое помещение, привлечь для этой работы работников других домов культуры и специалистов из числа местных жителей, усилить выездную работу автоклуба и проработать вопрос использования для проведения массовых мероприятий арендных площадей местного санатория.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова дала комитету по культуре Псковской области несколько поручений, и заверила жителей, что данный вопрос остается на ее постоянном контроле, и всем заинтересованным сторонам совместными усилиями удастся решить проблему организации досуга для жителей деревни Череха.