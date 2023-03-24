Культура

Прослушивания завершились на международном конкурсе молодых музыкантов в Пскове

Завершились прослушивания IX Международного конкурса, посвящённого М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову. Мероприятие проходило 24-26 марта в концертных залах Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В конкурсных прослушиваниях приняли участие более 100 молодых музыкантов из России и Белоруссии: 45 участников в номинации «Фортепиано», 8 исполнителей на оркестровых струнных инструментах, 28 учащихся ДМШ и колледжей, обучающихся игре на духовых инструментах, 18 представителей в номинации «Академический вокал».

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По традиции наиболее многочисленной стала номинация «Фортепиано». Как отметил председатель жюри, профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Лебедев, несмотря на различный исполнительский уровень юных пианистов, главное, что все они демонстрируют, выходя на сцену - своё желание играть в очном формате, а также личное отношение к музыке, рассказали в колледже.

В учреждении отметили, что важной составляющей пребывания молодых исполнителей на конкурсе стала внеконкурсная программа. После прослушиваний все частники и их педагоги смогли получить комментарии к своим выступлениям от членов профессионального жюри. Председатель жюри в номинации «Академический вокал», профессор кафедры сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженная артистка РФ Нина Арсентьева провела большой мастер-класс с молодыми вокалистами из Пскова и Великих Лук. Творческие делегации из Минска, Санкт-Петербурга, Сургута, Твери и других городов получили возможность познакомиться с достопримечательностями древнего Пскова и совершить пешеходную экскурсию по Кремлю.

Подведение итогов конкурса, награждение и концерт лауреатов состоятся сегодня, 26 марта, в Большом концертном зале колледжа искусств.