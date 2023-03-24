Культура

Свыше 110 юных музыкантов приехали на международный конкурс в Псков

Более 110 юных музыкантов приехали на международный конкурс в Псков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

В Псковском областном колледже искусств стартовал IX Международный конкурс, посвящённый М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову.

«В наш город приехали более 110 учащихся детских школ искусств и музыкальных колледжей из России и Белоруссии. Два дня они будут выступать в четырех номинациях: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, духовые инструменты и академический вокал», - написал глава региона.

Жюри конкурса – профессора и доценты Санкт-Петербургской и Петрозаводской консерваторий, Российской академии музыки имени Гнесиных, Белорусской академии музыки.

«Это замечательная возможность для молодых музыкантов не только соревноваться в мастерстве, но и получить новый опыт, отточить свои умения, продемонстрировать таланты. С каждым годом Псков становится все более творческим и музыкальным, объединяя людей искусства из разных городов России и Белоруссии», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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Как рассказали Псковской Ленте Новостей в областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, музыкальное приветствие участникам конкурса подготовили студенты и преподаватели Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова: Яна Ожеховская (флейта), Эрика Фурманова (фортепиано), Дарья Кравцова (фортепиано), Тимофей Уваров (скрипка), Артемий Ильяшевич (виолончель).

Директор Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный работник культуры РФ Зинаида Иванова объявила конкурс открытым и пожелала всем творческих успехов.

Конкурс проходит в Пскове уже в девятый раз. За этот период в нём приняли участие около тысячи молодых исполнителей. Начиная с 2022 года Псковский конкурс включён в Федеральный и региональный перечень олимпиад и конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей.