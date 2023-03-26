Культура

Более 50 юных музыкантов стали лауреатами международного конкурса в Пскове

Дипломы лауреатов и памятные кубки вручили 51 победителю девятого Международного конкурса, посвящённого М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, в концертном зале Псковского областного колледжа искусств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Памятные награды лауреатам конкурса вручили члены жюри конкурса: профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Лебедев (номинация «Фортепиано»), старший преподаватель кафедры струнных смычковых инструментов Белорусской государственной академии музыки Николай Теран (номинация «Оркестровые струнные инструменты»), художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, музыкальный руководитель балета и дирижер Михайловского театра Алексей Репников (номинация «Духовые медные инструменты»), преподаватель Минского государственного музыкального колледжа имени М. И. Глинки, художественный руководитель ансамбля флейтистов «Флюид», Александра Ренанская (номинация «Духовые деревянные инструменты»), преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, обладатель звания «Душа Земли Псковской» Инна Суровицкая.

«Члены жюри сердечно поздравили всех юных исполнителей, принявших участие в конкурсе, преодолев сценическое волнение, а также их преподавателей, которые вкладывают в учеников свои знания, профессионализм, прививают любовь к музыке. Особые слова благодарности были обращены к родителям молодых музыкантов, поддерживающих своих детей на пути в искусство», - рассказали в учреждении.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей завершили концерт, в котором приняли участие обладатели дипломов I - III степеней.