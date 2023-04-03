Прием заявок на творческий проект «Позывной – Россия!» стартовал в Псковской области

Приём заявок на участие в литературно-музыкальной онлайн-акции «Позывной – Россия!» начался сегодня, 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.
Акцию проводят в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной - Россия!», она направлена на объединение авторов, пишущих и исполняющих стихи и песни, посвящённые героическому Донбассу, героям специальной военной операции, противостоянию украинскому нацизму, единению граждан России перед внешней угрозой, Русскому миру и зрителей - всех, кому интересна современная патриотическая песня и поэзия, пояснили в отделении.
Акцию проводят по направлениям:
Участник акции предоставляет организаторам видео, на котором он исполняет произведение (стихотворение или песню). Организатор акции публикует видеоролики на каналах акции «Позывной – Россия!» на сайтах Rutube и Яндекс-Дзен. В целях максимального охвата русскоязычного населения, проживающего по всему миру, публикация роликов осуществляется также на канале «Позывной – Россия!», созданном на видеохостинге YouTube.
Перед публикацией проводится техническая обработка видеоматериала, в порядке, указанном в положении об акции. В описательной части видеоролика (тексте под видео) публикуются данные об авторе (авторах) и исполнителе произведения, сведения об акции и её ресурсах, иная информация, значимая для проведения акции. Опубликованные материалы дополнительно размещаются в группах акции в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Участники акции получают памятные сертификаты за каждое произведение, опубликованное в рамках акции.
Ознакомиться с положением и скачать заявку на участие в онлайн-акции «Позывной - Россия!» можно здесь.