Культура

Прием заявок на творческий проект «Позывной – Россия!» стартовал в Псковской области

Приём заявок на участие в литературно-музыкальной онлайн-акции «Позывной – Россия!» начался сегодня, 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Акцию проводят в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной - Россия!», она направлена на объединение авторов, пишущих и исполняющих стихи и песни, посвящённые героическому Донбассу, героям специальной военной операции, противостоянию украинскому нацизму, единению граждан России перед внешней угрозой, Русскому миру и зрителей - всех, кому интересна современная патриотическая песня и поэзия, пояснили в отделении.

Акцию проводят по направлениям:

«Позывной – Россия! Поэзия нового времени» (стихи читают авторы произведений);

«Позывной – Россия! Песни нового времени» (авторская песня, эстрадная песня в профессиональном исполнении);

«Позывной – Россия! Новое поколение» (стихи современных поэтов читают дети и юношество, в возрасте до 17 лет включительно);

«Позывной – Россия! Мы вместе!» (стихи современных поэтов читают известные российские артисты, спортсмены, политики, медийные персоны).

Участник акции предоставляет организаторам видео, на котором он исполняет произведение (стихотворение или песню). Организатор акции публикует видеоролики на каналах акции «Позывной – Россия!» на сайтах Rutube и Яндекс-Дзен. В целях максимального охвата русскоязычного населения, проживающего по всему миру, публикация роликов осуществляется также на канале «Позывной – Россия!», созданном на видеохостинге YouTube.

Перед публикацией проводится техническая обработка видеоматериала, в порядке, указанном в положении об акции. В описательной части видеоролика (тексте под видео) публикуются данные об авторе (авторах) и исполнителе произведения, сведения об акции и её ресурсах, иная информация, значимая для проведения акции. Опубликованные материалы дополнительно размещаются в группах акции в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Участники акции получают памятные сертификаты за каждое произведение, опубликованное в рамках акции.

Ознакомиться с положением и скачать заявку на участие в онлайн-акции «Позывной - Россия!» можно здесь.