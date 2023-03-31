Культура

В Псковской области стартовал литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!»

Псковское региональное отделение Общероссийской писательской организации «Союз писателей России» реализует литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе писательской организации.

Проект организован и проводится России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также проект поддержали Союз писателей России, Союз писателей Донбасса, комитет по культуре Псковской области, славянский форум искусств «Золотой Витязь», Литературная газета, газета «Завтра», средства массовой информации Псковской области, а также музей-заповедник «Изборск» и музей-заповедник «Михайловское».

Проект «Позывной – Россия!» ставит перед собой двойную цель. С одной стороны, он призван объединить авторов, пишущих произведения, посвящённые современной истории России истории, с другой – донести эти произведения до широкого круга читателей, зрителей, пользователей интернета и участников мероприятий проекта.

Проект носит патриотический, воспитательный и объединяющий характер, что в целом присуще традиционной русской поэзии и русской литературе.

Мероприятия проекта:

литературно-музыкальная онлайн-акция «Позывной – Россия!»;

открытый поэтический конкурс «Позывной – Россия!»;

фестиваль исторической поэзии «Словенское поле 2023»;

издание книги современной поэзии «Позывной – Россия!».

В рамках ключевых мероприятий проекта, запланирована реализация ряда проектов и акций, раскрывающих, дополняющих и наполняющих эти мероприятия, таких как:

- проведение акции «Книга в подарок», в рамках которой поэты – участники фестиваля «Словенское поле» подарят свои книги воспитанникам ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» и библиотекам Донбасса;

- проведение круглого стола «Энергия русской мечты» с участием известного российского писателя и общественного деятеля А. А. Проханова, писателей Донбасса, известный российских писателей;

- проведение экскурсионно-патриотической акции «Ушедшие в бессмертие…», с посещением участниками фестиваля «Словенское поле» памятника героям-десантникам 6 роты;

- приношение земель с мест ратной славы России к «Священному холму славы и единения России»;

- проведение поэтического конкурса «Над рекой Великой – белый кремль…», посвященного 1120-летию Пскова;

- литературные встречи и поэтические выступления, как в онлайн-формате, так и «лицом к лицу» со зрителем;

- экскурсии, концерты бардов, презентации и т.д.

В течение всего проекта рефреном буду звучать стихи и песни о России, её истории и современности, о малой Родине и большой любви к своему Отечеству.