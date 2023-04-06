Культура

О михайловском бытовании Пушкина рассказали юным и взрослым псковичам

Две лекции-беседы «А. С. Пушкин в Михайловском» прочла в Пскове Юлия Узенёва, кандидат исторических наук, хранитель мемориальной усадьбы поэта в составе Государственного Пушкинского заповедника. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эти встречи прошли в слушательских аудиториях, значительно разнящихся по составу и уровню литературной и общекультурной подготовки.

Первая из лекций-бесед, в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, была рассчитана на старших школьников. На неё были приглашены восьмиклассники из Псковского технического лицея, без малого 70 человек.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Учитывая тот факт, что ещё не все молодые люди успели побывать в «Михайловском», Юлия Узенёва перед собственно лекцией показала ребятам очень поэтичную видео-зарисовку о псковских пушкинских местах, какими они предстают перед своими гостями сегодня. Как особо отметили в музее, этот «Пушкинский урок» молодые люди посетили в рамках государственной просветительской программы «Пушкинская карта».

На вторую встречу с хранителем собрались представители профессионального сообщества: будущие и действующие экскурсоводы, другие работники туристической отрасли. Прошла лекция в Доме Беклешова на Георгиевской 4, где сейчас работает представительство Пушкинского заповедника в Пскове. В «Михайловском» напомнили, что подобная акция здесь — не первая; организована она была в рамках проекта «Пушкин и его друзья», который музей-заповедник воплощает в жизнь совместно с Центром туризма и творческих индустрий Пскова.

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В Доме Беклешова также анонсировали продолжение проекта, который на сегодня уже зарекомендовал себя как востребованный и достаточно успешный.