Культура

Представить пушкинских друзей из Тригорского как родных помог псковичам сотрудник заповедника

В Пскове, в усадьбе Беклешова на Георгиевской, 4, где находится представительство Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», сегодня, 10 марта, состоялась лекция «Тригорское в жизни Пушкина». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, занятие провёл Константин Бурченков, ведущий научный сотрудник мемориального музея-усадьбы Осиповых и Вульфов. На лекцию пришли представители туристической индустрии Пскова, экскурсоводы, а также студенты-филологи Псковского государственного университета.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Константин Бурченков подробно рассказал об истории усадьбы — дома и парка, которые были столь дороги сердцу ссыльного поэта, и о насельниках Тригорского, ставших Пушкину не просто добрыми соседями, но и друзьями. Повествование изобиловало не только интересными фактическими подробностями, но и, зачастую, отражало личное, почти родственное отношение музейщика к «главным действующим лицам» тригорской истории, и поэтому было очень живым и занимательным. Камерная обстановка, сложившаяся в гостиной дома Беклешова, позволяла слушателям уточнять какие-либо интересные и важные для себя детали прямо по ходу разговора, не дожидаясь времени, которое для вопросов традиционно отводят по окончании лекции.

Слушателей интересовало многое. Например, судьба братьев Алексея Вульфа, Михаила и Валериана, о которых широкому кругу музейных посетителей зачастую не известно ровным счётом ничего. Или история знаменитой, насчитывающей сотни и сотни томов библиотеки Тригорского. Лектора спрашивали и о церкви на Ворониче, о и Воскресенской часовне, прочее.

В музее анонсировали следующую подобную встречу: она предварительно намечена на первую декаду апреля и, как планируется, также пройдёт в гостеприимном доме на Георгиевской, 4. Лекцию проведёт хранитель музея-усадьбы «Михайловское» в составе Пушкинского Заповедника, кандидат исторических наук Юлия Узенёва.