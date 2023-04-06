Культура

Аллея правителей России авторства Зураба Церетели появится в Пскове

Аллея правителей России авторства президента Российской академии художеств Зураба Церетели появится в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Открытие аллеи в Москве состоялось 26 мая 2017 года. Фото: Яндекс

«Размещение и установку скульптурной композиции обсудили с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским и владыкой Тихоном. Аллея правителей будет установлена на набережной реки Великой рядом с кампусом ПсковГУ, перед входом в будущий парк "Россия – моя история". Композиция будет состоять из стел с бюстами правителей нашего государства, начиная с князя Рюрика. До этого бюсты экспонировались в Москве. По договорённости с РВИО перемещаем их в Псков на постоянное место жительства», - рассказал глава региона.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Владимир Мединский предложил презентовать в Пскове новый книжный проект РВИО «Собиратели земли русской». «Обязательно сделаем это», - добавил Михаил Ведерников.