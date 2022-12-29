Общество

Музей «Россия – моя история» расположится в кампусе ПсковГУ

Музей «Россия – моя история» расположится в кампусе ПсковГУ. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в бюджетном послании Псковскому областному Собранию сегодня, 29 декабря.

«Сфера образования в Псковской области динамично развивается. Вместе с тем по этому направлению есть два объекта, которые могут вызвать вопросы. Это кампус ПсковГУ и музей "Россия – моя история". Оба проекта очень сложные, сроки по ним неоднократно переносились. Проблемы были связаны и с подрядчиками, и с удорожанием материалов», – пояснил глава региона.

Он отметил, что на данный момент работы по строительству кампуса продолжаются. Оставшиеся объёмы в размере 81 млн рублей получены из федерального бюджета и отыграны новым контрактом, срок сдачи по которому – 2023 год.

«Вместе с тем у кампуса очень сложная конструкция здания, которая не раз перепроектировалась. Мы посмотрели, что получается, и какие есть площади. Некоторые из них отлично подходят под музей – под другие задачи их просто не приспособить. Вместе с Владыкой приняли решение и согласовали его с федеральным руководством, что в кампусе будет музей "Россия – моя история". Есть определённые временные смещения, связанные с перепроектированием отдельных пространств, но они не критичные – оба проекта будут реализованы в следующем году», – уточнил Михаил Ведерников.

Здание, которое раньше было определено под музей, станет Центром для одарённых детей. Подрядчик выполняет общестроительные работы, на объекте уже установлены каркас и кровля, проложены внутренние коммуникации.

«Одновременно идёт перепроектирование внутренних помещений. Эти работы затем разыграем отдельным конкурсом», – заключил губернатор.

Ранее определили подрядчика для завершения реконструкции студенческого кампуса ПсковГУ.