Культура

Фестиваль «Экватор Доброго рока» состоится в Пскове 22 апреля

Фестиваль «Экватор Доброго рока» состоится в баре «Нора» в Пскове 22 апреля в поддержку летнего опен-эйра – XI Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Начало клубного фестиваля в 18:00, на нём выступят:

Скворцы Степанова,

Северо-Zапад,

7 Отличий,

Постоянные,

PERFECT LIFE,

Команда кОра,

Вера Ника.

Приобрести билеты по промо-кодам групп можно по ссылке.

«"Скворцы Степанова" вне стандартов.

Группа, которая с лёгкостью меняется, но при этом всегда верит в то, что делает.

Их безумие заражает, а песням хором вторят стадионы, за две минуты они способны поставить на уши любого зрителя, вне зависимости от того, в какой стране происходит шоу, ведь зритель на концертах Скворцов полноценный участник!» – отметил организатор.

Рок-группа «Северо-Zапад» вновь посетит город Псков. Они регулярные участники летних опен-эйров по всей стране, коллектив, в записи клипа которого приняли участие легенды Ленинградского рок-клуба.

Рок-группа «Команда кОра» представит уже полюбившиеся слушателям песни и новый репертуар.

Псковская группа «Постоянные», образованная в 2016 году и имеющая 4 полноформатных альбома, также выступит на «Экваторе». Участвовала в крупных фестивалях Санкт-Петербурга («Окна Открой!», «ЖИВОЙ!», Campus) и Великих Лук («Многоголосье»), также выступала на открытии Чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Ведет активную гастрольную деятельность, неоднократно играла как с известными коллективами, так и давала сольные концерты.

«"7 Отличий" - группа, которая заряжает позитивом с первых нот. Та самая "ведьма", которая подарит вам бурю эмоций и и отличное настроение. Хоровое пение и танцы будут в комплекте!» – отметил Андрей Семёнов.

PERFECT LIFE – рок-группа из Республики Беларусь, с самобытным стилем, который сами участники коллектива именуют по-своему - Love-rock. К оригинальному звучанию коллектив пришел благодаря кропотливой работе, таланту, экспериментам и большой любви к музыке. Это качественный белорусский рок с небольшой ноткой альтернативы и чувственным женским вокалом.

«"Вера Ника" - московская рок-группа, музыканты первый раз посетят Псков и раздадут по полной! Они разожгли уже тысячи сердец, затанцевали десяток городов и продолжают будоражить ушки любителей мощного вокала», – добавил продюсер мероприятия.

Напомним, «Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).

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