Культура

Пополнился список хедлайнеров фестиваля «Добрый рок 2023» под Псковом

Одним из хедлайнеров XI Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023» станет группа «Бригадный подряд». Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов, это участники многочисленных российских фестивалей, группа с богатой гастрольной историей.

«Их творческая энергия не иссякала, она движется только вверх уже без малого 30 лет! "Бригадный подряд" - вечно юные и безбашенные хулиганы из Санкт-Петербурга. Лихие гитарные рифы, хлесткие рифмы, буйство и циркуляция энергетики. А еще вас ждет мощь слэма, харизма "Бригадного подряда" и незабываемые эмоции!» – отметил организатор.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.

Напомним, «Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012). В программе фестиваля более 35 музыкальных коллективов со всех уголков России, а также стран Ближнего зарубежья.

«Имена многих вы хорошо знаете по фестивалю, выступлениям в турах и фестивалях по всей стране, ротациях на радио и ТВ.

Кроме музыки, палаточного городка, фудкортов и сувениров, вы увидите выступление уличных музыкантов и акустику от авторов-исполнителей, работу интерактивных площадок и многое другое! Семейный отдых на природе, море позитива, маленький отпуск в красивом месте», – заключил Андрей Семенов.

Ранее сообщалось, что на фестиваль собирается отправиться группа «велорокеров».

Больше информации в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

16+