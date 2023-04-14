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Культура

Раздел своей новой экспозиции обсудят музейщики «Дома Языковых» с коллегами из «Михайловского»

19.04.2023 13:20|ПсковКомментариев: 0

Телемост «Экспозиционно-выставочная работа в литературном музее» планируют провести сегодня, 19 апреля, в Литературном музее «Дом Языковых» в Ульяновске на базе виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Михайловском». 

Экспозиция в доме поэта на картине Ольги Чернышей «Кабинет Пушкина». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как отметили в музее, отдельные вопросы по этой обширной, чрезвычайно актуальной для отечественных музеев теме планируется обсудить в формате круглого стола. Откроют заседание заместитель директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Людмила Тихонова и заместитель директора Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова, филиалом которого и является «Дом Языковых», Валерия Лосева. 

Планируется, что на заседании выступят сотрудники «Михайловского». Руководитель службы просветительской и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёна Бойцова поделится опытом подготовки и реализации выставочных проектов, а учёный секретарь «Михайловского» Эдуард Узенёв обратится к истории создания и работы отдельных музейных экспозиций в Пушкинском заповеднике.

Ульяновцы, в свою очередь, намерены познакомить коллег с проектом концепции новой экспозиции в «Доме Языковых». Заведующий музеем Олег Москаленко анонсирует, что одним из её основополагающих разделов будет раздел, посвящённый Пушкину и его пребыванию в Симбирской губернии в сентябре 1833 года.

Круглый стол начнёт работу в 15.00 по московскому времени (напомним, Ульяновск — в другом часовом поясе). Важно, что к полилогу музейщиков из Святогорья и Приволжья могут подключиться все, кому интересна и важна тема, заданная к обсуждению.

В музее напомнили, что виртуальное представительство Пушкинского заповедника на базе небольшого музея в Ульяновской области было образовано в октябре 2018 года и с тех пор активно функционирует. Здесь проходят лекции и выставки, подготовленные специалистами из Святогорья, ведётся серьёзная внутримузейная работа по обмену опытом. Так, ульяновцы уже побывали на 18 лекциях, среди которых: «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина «Дубровский», «У них на масленице жирной водились русские блины» (о культуре застолья у дворян в XIX столетии)». Последняя по времени такая встреча состоялась в последней декаде нынешнего марта. Лекцию «Древности Псковского края. Село Велье». подготовила и прочла научный сотрудник отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Вера Тиханова.

Теги: #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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