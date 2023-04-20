Культура

Запутанное дельце: как журналисты столетнюю правду искали

В день рождения Вениамина Каверина - 121-летие писателя страна отмечала 19 апреля - со школы, где он учился, сняли мемориальную доску. Полгода назад ее повесили с досадной ошибкой, имеющей отношение к этому учебному заведению. Журналисты во время разбирательства выяснили еще одну деталь: эта табличка, как и другие рядом, должна висеть еще в трех разных местах. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера рассказывает, как журналисты распутывали дело именинника.

Двухлетний вундеркинд

В день рождения автора романа «Два капитана» журналисты Псковской Ленты Новостей оказались у местной школы №1. Она ведет свою историю от дореволюционной Мужской гимназии, где учился Каверин. И не только он - фасад здания на улице Георгиевской, как гроздьями, увешан табличками с данными об именитых выпускниках. В частности, среди них есть первооткрыватель клещевого энцефалита Лев Зильбер (старший брат Каверина, взявшего на писательском поприще псевдоним), один из создателей советской атомной бомбы Исаак Кикоин, первый комсомолец города Леон Поземский. Есть тут, конечно, и табличка с именем самого Вениамина Каверина.

Съемочная группа издания готовила посвященную писателю программу «Истфакт», побывала в местах, связанных с его жизнь в Пскове, и тех, где разворачиваются события в романе «Два капитана». Как известно, Энск Каверин списал с Пскова, где прошло его детство.

Ведущий Артем Татаренко остановился у доски с надписью «Вениамин Каверин», но заготовленный текст произнести не смог. «Отлитые в граните» данные не совпадали с теми, что прописаны в сценарии, заранее подготовленном и выверенном со специалистами. Конкретнее, речь идет о годах учебы Каверина в Мужской гимназии. Если верить табличке, поступил он туда в 1904 году.

Но родился будущий писатель всего двумя годами раньше! Безусловно, Каверин был талантливым человеком, но не настолько, чтобы надеть фуражку гимназиста, едва научившись ходить.

Пока съемочная группа перемещалась по другим локациям, редакции пришлось провести настоящее журналистское расследование. В первую очередь, чтобы дать аудитории максимально достоверную информацию - этим принципом Псковская Лента Новостей руководствуется все 23 года своего существования. Выяснилось интересное.

Странное совпадение

Во-первых, табличка со смутившими журналистов датами появилась на фасаде совсем недавно. Не далее как полгода назад, в прошлом ноябре, мемориальные доски обновили. Они и раньше тут были, и на прежней табличке с именем Каверина были указаны другие даты, с 1912-го по 1919-й годы.

Но те доски появлялись в разное время, а потому создавали архитектурную разноголосицу. Поэтому были заказаны восемь гранитных квадратов в едином стиле.

Во-вторых, проверили остальные новые таблички. А ну как и там допущен конфуз. К счастью, ничего подобного не обнаружили. Зато обратили внимание на странное совпадение. На доске, посвященной литературоведу Юрию Тынянову, указаны те же годы учебы в гимназии, с 1904-го по 1912-й. И это верная информация - в случае Тынянова.

Похоже на то, что на производстве произошла путаница. Тыняновские даты приписали Каверину, а его собственные потерлись. Не туда мастер посмотрел, заработался, потерял концентрацию. Кажется, это дельце распутано.

Или даты все-таки верные? И при обновлении доски исправили прежнюю неточность? Чтобы это выяснить, мы обратились к знающим людям. Где в Пскове можно найти самых компетентных специалистов в вопросах биографии Каверина и его творчества? Правильно, в Каверинке - детско-юношеской библиотеке, носящей имя писателя. Там же работает музей романа «Два капитана», очень рекомендуем к посещению, если кто-то из псковичей по необъяснимым причинам там еще не был.

И тут нас ждала еще пара открытий.

Веня и Саня

Директор музея Надежда Иванова подтверждает: дата на прежней табличке была правильной. Но только первая:

«Он поступил в подготовительный класс в начале 1912 года. Вычислили, что он в гимназии был по декабрь 1918 года».

То есть правильной была бы такая датировка: 1912 - 1918 годы.

Но и это еще не все. Школа №1, как мы уже упоминали, ведет историю от Мужской гимназии. За ее парту Каверин сел совсем в другом здании. В его времена младшие гимназисты учились в доме напротив нынешней школы, там, где сейчас расположена коррекционная школа №1.

«Дело в том, что у мужской гимназии было два здания. В здании первой школы он не учился. Перед Первой мировой войной открылось здание для начальных классов, оно было через дорогу. Там, где сейчас коррекционная школа №1, это здание дореволюционное, довоенное. Там он учился», - пояснила Надежда Иванова.

В 1915 году в оба здания гимназии въехал штаб Северного фронта, и гимназистов попросили... присоединиться к гимназисткам. Мальчики стали учиться в соседних помещениях с девочками из Мариинской женской гимназии. Она тогда снимала дом на Гоголя, 19.

А в 1916 году переехала в собственное новенькое здание в Златоустовском переулке (современный Комсомольский). Сейчас это здание занимает Технический лицей. В 1918 году Вениамин перебирается в Москву к старшему брату Льву, где заканчивает школьное обучение (прямо как его герой Саня Григорьев, который бежит в Москву с Петькой Сковородниковым).

Получается, что мемориальная табличка «здесь учился Каверин» с полным правом может висеть на четырех псковских зданиях. На школе №1 - преемнице Мужской гимназии. На коррекционной школе №1 - в этом здании Каверин, действительно, учился. На Гоголя, 19 - сюда гимназистов выселили военные. И на Техническом лицее - сюда они переехали в новое здание.

Однако Надежда Иванова сомневается в целесообразности такого шага. Мало того, что это сильно все запутает. Так еще и про других гимназистов с громкими именами нужно не забыть. И получатся одни и те же доски в четырех разных местах. Директор музея романа «Два капитана» считает, что на всех зданиях было бы достаточно QR-кода с информацией. Вот его, действительно, не хватает.

В администрации города, куда обратилась редакция, обещали все исправить.

«Ошибка, действительно, произошла на этапе макетирования на производстве, - сообщили в муниципалитете. - Сегодня произведем демонтаж доски, изготовление новой доски займет несколько дней, после чего подрядчик установит новую доску».

Редакция проверила - сегодня утром доски на прежнем месте, в самом деле, не оказалось. Произвести замену собираются за счет поставщика. Молниеносная реакция достойна только хвалебных слов. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Например, на железнодорожном вокзале до сих пор висит табличка с неправильной датой приезда Ленина в Псков. Редакция сообщала об этой оплошности еще осенью, однако за полгода не нашлось возможности ее исправить.

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А программа «Истфакт» вышла в срок. И что самое важное, с самыми точными данными. Теперь читатели, слушатели и зрители проектов Псковской Ленты Новостей чуть больше знают о том, «из какого сора» журналисты выковыривают жемчуг проверенной информации. Приятного просмотра!

Юлия Магера