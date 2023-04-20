Купить билеты на фестиваль «Экватор Доброго рока» псковичам советуют онлайн

Псковичей пригласили на фестиваль «Экватор Доброго рока», который состоится в баре «Нора» в Пскове 22 апреля в поддержку летнего опен-эйра – XI Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.
«Всего пара дней остаётся до клубного феста. Покупайте билеты онлайн, на входе они будут дороже!» – предупредил Андрей Семенов.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Начало клубного фестиваля в 18:00, на нём выступят:
Бар «Нора» находится по адресу: улица Декабристов, 60.
Возрастная категория 16+