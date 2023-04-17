Общество

Опубликована афиша фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023»

Опубликована афиша XI Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023», который состоится под Псковом с 7 по 9 июля 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«ZNAKI, Бригадный подряд, ДМЦ, Площадь Восстания, Скворцы Степанова, SELLOUT, TattooIN, Радиопомехи, Рок-штат, 7 Отличий и ещё множество музыкальных коллективов со всех уголков России, а так же стран Ближнего зарубежья. Имена многих вы хорошо знаете по нашему фестивалю, выступлениям в турах и фестивалях по всей стране, ротациях на радио и телевидении», – отметил организатор.

Кроме того, Андрей Семёнов отдельно представил ещё одних хедлайнеров фестиваля – рок-группу «Тролль гнёт ель».

«"Тролль гнет ель", на первый взгляд, отличается простотой и приземленностью мелодий и текстов, но это не совсем так, в их песнях все о жизни средневекового народа, о грозных троллях и драконах из скандинавской мифологии. "Пивной фолк" - это всегда веселье, позитив и, конечно же, отличная душевная компания!» – добавил он.

Напомним, «Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).

Гостей фестиваля ждет комфортная инфраструктура: палаточный городок, фуд-корты, сувенирные лавки, прокат сапбордов, каяков, велосипедов, экобаня и другое. Посетители увидят выступления уличных музыкантов, акустическое исполнение от авторов. «Семейный отдых на природе, море позитива, маленький отпуск в красивом месте», – подчеркнул Андрей Семенов.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.

Ранее сообщалось, что в поддержку летнего опен-эйра пройдёт фестиваль «Экватор Доброго рока» в баре «Нора» в Пскове 22 апреля.