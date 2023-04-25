Культура

Военный духовой оркестр выступит на «Балу Победы» в Пскове

Молодёжный «Бал Победы», посвящённый завершению Великой Отечественной войны, состоится в сквере 60-летия Октября в Пскове 4 мая. Сопровождать его будет военный духовой оркестр псковской военной части №64044 под руководством Владислава Гущина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Оркестр вживую будет исполнять довольно известные музыкальные композиции 30-х – 50-х годов: «Рио-рита», «Прощание славянки», «Баллада о солдате», «Утомлённое солнце», «Катюша», «Осенний сон» и «День Победы», рассказали в молодежном центре.

Под эту музыку участники будут исполнять разученные на многочисленных репетициях танцы: танго, сударушку, марш, кадриль, вальс, краковяк и польку.