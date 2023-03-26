Культура

«Бал Победы» проведут в Пскове в преддверии 9 мая

Псковский городской молодёжный центр 5 мая впервые проведёт «Бал Победы», посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

«Участники от 14 до 35 лет под руководством хореографа смогут посетить репетиции и исполнить известные танцы 40-х годов XX века под живую музыку военного духового оркестра. Кроме того, в день мероприятия будут доступны тематические зоны, которые сделают день ещё более атмосферным», - рассказали в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. На балу действует дресс-код, который необходимо соблюдать каждому участнику в обязательном порядке.

Репетиции начнутся уже в апреле. Подробности о дате и месте репетиций будут публиковаться в беседе участников и на странице мероприятия.

По возникающим вопросам можно обращаться по телефонам 56-44-44 или 56-37-07.