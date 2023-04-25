Культура

Выставка «Полибинский парк: красота и вдохновение» открылась в музее-усадьбе Ковалевской

Выставка «Полибинский парк: красота и вдохновение» открылась в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

На выставке представлены документы и фотографии из фонда музея, раскрывающие состояние парка с середины 1950-х годов до наших дней. Выставка занимает три зала на втором этаже главного усадебного дома.

«Воспоминания С. В. Ковалевской о природе Полибина и окрестностей гармонично иллюстрируют работы художников из картинной галереи Литературно-художественного музея имени писателя И. А. Васильева и художника В. А. Травкина. Особый интерес представляют гербарий растений Полибинского парка, созданный учащимися биоквантума детского технопарка "Кванториум" и энтомологическая коллекция В. А. Травкина (бабочки, стрекозы, жуки нашего края)», - рассказали в музее.

На выставке присутствовали создатель и заведующая музеем с 1986 по 2022 год В. П. Румянцева, начальник отдела туризма комитета культуры администрации города Великие Луки З. В. Федорова, директор Литературно-художественного музея имени писателя Васильева О. В. Андреевская, художник, член Союза художников России, коллекционер В. А. Травкин, директор Полистовского заповедника Н. П. Кораблёв, глава Пореченской волости Н. А. Удовиченко, обучающиеся школы №1 Великих Лук.

Участники мероприятия стали первыми зрителями премьерного показа фильма о парке, его истории, этапах реставрации, нынешнем состоянии.