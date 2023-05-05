Культура

В пушкинском Тригорском можно познакомиться с историей экранизации «Капитанской дочки»

Выставка «"Капитанская дочка". Страницы кинематографической пушкинианы» доступна жителям и гостям Пушкиногорья. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», который и представляет новую экспозицию.

Эскиз декорации к кинофильму «Капитанская дочка» (художник Евгений Куманьков, 1958). Из собрания Ульяновского областного краеведческого музея

Как уточнили в заповеднике, выставка создана по материалам из собрания Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. На ней представлены фотографические и художественные материалы, рассказывающие об истории экранизации «Капитанской дочки». Здесь, например, можно увидеть фотографии, на которых запечатлены сцены из одноимённого фильма, снятого в 1928 году не столько по пушкинской повести, сколько по её мотивам.

Второй большой раздел экспозиции — эскизы декораций и фотографии со съёмок киноленты «Капитанская дочка» 1958 года. В музее напомнили, что эта киноверсия пушкинской повести, с Сергеем Лукьяновым и Олегом Стриженовым в ролях Емельяна Пугачёва и Петра Гринёва соответственно, оказалась намного удачнее. В 1959 году лента получила «Золотой парус» XII Международного кинофестиваля в Локарно («Золотые леопарды» появились только в 1968 году. — прим. ред.) как самый сенсационный фильм. Была она удостоена наград и других кинофестивалей. Так, работа художника-постановщика Евгения Куманькова была отмечена Второй премией на Всесоюзном кинофестивале в Киеве в 1959 году.

В «Михайловском» подчеркнули, что «Капитанская дочка» особо дорога жителям Ульяновска — дореволюционного Симбирска: в сентябре 1833 года Пушкин, отправившийся в Оренбургский край за материалами для «Истории Пугачёвского бунта», дважды побывал и в Симбирской губернии.

Экспозиция из собрания музея имени И. А. Гончарова развёрнута в мемориальной усадьбе «Тригорское» в составе Пушкинского заповедника, в выставочном зале «Банька» и, как планируется, будет работать здесь до конца года. Вход в неё свободный.

Напомним также, что «Михайловское» тесно сотрудничает с Ульяновским областным музеем: на базе «Дома Языковых» (филиал УОКМ) здесь активно работает виртуальное представительство Пушкинского заповедника.