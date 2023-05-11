Культура

Юные артисты из Перми выступят во Дворе Постникова в Пскове

Концерт «В гостях у сказки Евдокии Трясциной» эстрадно-театральной студии «Озарение» пермского дома народного творчества «Губерния» состоится во Дворе Постникова в Пскове 14 мая в 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Юные артисты познакомят псковичей со сказками своего региона.

«Все волшебные сюжеты удалось сохранить благодаря сказительнице Евдокии Никитичне Трясциной. Преподавая математику и физику в своей родной деревне, она всерьез занялась краеведением. Наряду со сведениями по истории родных мест, рассказами об уважаемых земляках, она начала записывать также и образцы устного народного творчества. Затем сама стала писать сказки и разные истории, в сюжетах которых обнаруживался поучительный смысл», – рассказали в музее и добавили, что ее творчество причислено к нематериальному культурному наследию Прикамья.

Жителей и гостей Псковской области приглашают в Псковский музей-заповедник приобщиться к наследию Пермского края.

Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Стоимость: 150 руб./чел.

Запись и справки по телефону: +78112292259.