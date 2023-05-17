Культура

Ученики псковской спецшколы побывали на «Пушкинском уроке»

Учащиеся 7-11 классов псковской Специальной (коррекционной) школы № 1 побывали сегодня, 17 мая, на занятии-беседе о Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, инициировавшем эту акцию, ребята совершили короткую виртуальную прогулку по центральной усадьбе заповедника, вспомнили, почему двести лет назад столичный житель Пушкин оказался в своём родовом имении под Псковом, какие стихи он посвятил няне, которая коротала с ним годы ссылки, и так далее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Проводившая занятие специалист из «Михайловского» также показала детям небольшой фрагмент видеофильма, где известный псковский литератор Валентин Курбатов рассказывает о письмах Пушкина, и подарила по открытке с одним из святогорских видов, чтобы школьники могли подписать её для кого-нибудь из своих близких или друзей. Некоторым участникам встречи досталась в подарок ещё и сувенирная карта «Пушкинские прогулки», которую музей выпустил в содружестве с Игорем Шаймардановым — известным художником, автором многих и многих шуточных, правдивых и придуманных живописных, графических и анимационных историй о михайловском бытовании Александра Пушкина.

В ходе беседы выяснилось, что некоторые из воспитанников спецшколы уже бывали в Пушкинском заповеднике: в музее-усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» и в «Пушкинской деревне» в Бугрово. Своими впечатлениями они поделились с товарищами, которым такое путешествие только предстоит.