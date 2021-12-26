Культура

В «Михайловском» предлагают сверять свои маршруты «по Пушкину»

В канун нового года Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» выпустил в свет карту «Пушкинские прогулки». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, автор этой работы — Игорь Шаймарданов, известный театральный художник, которого своим в равной мере считают и Санкт-Петербург, и Псков, и Пушкинские Горы.

Фрагмент карты «Пушкинские прогулки»

На карте указаны населенные пункты и музеи-усадьбы, реки и озера, другие географические объекты. Между всего этого художник расположил шуточные сцены с участием поэта: Пушкин обнимается с ангелом, следит за работой художника, летит на воздушном шаре, ждет счастья у верстового столба, удит рыбу. Около Петровского он выгуливает «ганнибалова слона», в Михайловских рощах собирает грибы с Ариной Родионовной, близ Березина утешает затосковавшего Довлатова и так далее. В музее справедливо полагают, что карта, которую можно рассматривать долго и с удовольствием, будет не только полезной вещью для туриста, впервые очутившегося в Пушкиногорье, но и чудесным сувениром на память о посещении этих мест.

Уже 2 января издание появится в продаже в сувенирных лавках Пушкинского заповедника.

Напомним, что жизнь и творчество Игоря Шаймарданова неразделимо связаны с «Михайловским», с пушкинской темой. Большая коллекция его живописи и графики хранится в фондах музея-заповедника, но при этом картины и «картинки», как называет их сам автор, не пылятся в запасниках, а активно экспонируются и в регионе, и за пределами Псковской области, и за российскими рубежами. Виртуальная выставка работ Игоря Шаймарданова размещена на официальном сайте музея. Кроме того, силами заповедника выпущен ряд альбомов с репродукциями произведений мастера. Самый подробный из них — «Александру Сергеевичу хорошо!» (2011), куда вошли 160 живописных и графических работ из пяти пушкинских циклов Игоря Шаймарданова.

Кроме того, последняя по времени анимационная лента, созданная Игорем Шаймардановым, также посвящена Пушкину.