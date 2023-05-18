Культура

Третью икону святого с головой пса представили в Пскове. ФОТО

Выставка «Тени древнего благочестия», посвященная иконографической традиции изображения святого мученика Христофора Псеглавца и других святых в Псковской школе иконописи, открылась в Псковском музее-заповеднике.

Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, она подготовлена совместно с Великолукской епархией.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что выставка приурочена к празднику Международного дня музеев. «Главная цель музейного пространства - сделать историю живой. Нам всем хочется увидеть в Поганкиных палатах выставку об истории. А представить историю Древней Руси без истории Русской православной церкви просто невозможно. И сегодня мы представляем один из самых таинственных и многозначных иконографических образов. Уверена, что выставка станет предтечей интересных вещей, которые удивят гостей на псковской земле», – отметила директор.

Куратор выставки Мария Дубровская сообщила, что представленная икона была написана в XVIII-XIX веках, а также напомнила первым посетителям, что уже 21 мая церковь празднует день памяти святого Христофора Псеглавца.

«Этот образ был обнаружен в церкви Преображения Господня в посёлке Локня. Поскольку икона была отставлена от почитания ещё с церковного раскола, ведь все сомневались в существовании такого святого, под латунным окладом на месте лица Христофора находилась картинка с человеческим ликом. Над иконой была произведена великолепная работа, специалисты по церковной реставрации из Софрино проделали большой труд. Именно эта икона очень отличается от других образов святого. На них он имеет вытянутую волчью или собачью пасть, щерится, у него клыки, зубы и косматки. Здесь же это какое-то удивительное создание совершенно сказочной породы», – сказала Мария Дубровская.

Куратор выставки также уточнила, что историки до сих пор не могут сказать, когда началось почитание святого Христофора Псеглавца. По легенде, он прибыл в Рим из страны кинокефалов - зооморфных народов, был громадного роста и необыкновенной силы. Сначала был гонителем христиан, но позднее начал им сочувствовать и перешёл на их сторону, претерпел мучения за веру, во время которых творил чудеса. В течение веков история насыщалась подробностями, обрастала легендами. Христофор входил в число 14 особо почитаемых святых у христиан.

«Образ святого пришёл к нам в середине XVI века с Балкан, он прижился на Руси, с тех пор ему стали писать иконы и ставить церкви для изъявления от моровых поветрий. Также его почитали как покровителя путешественников. С середины XVII века в церкви произошел раскол, но на северо-западных Псково-Новгородских землях старообрядцы сохраняли иконографию и другие традиции старины. Благодаря этому образ дошёл до нас», – заключила создатель выставки.

Помимо самой иконы, был реконструирован и отреставрирован богатый латунный оклад.

Напомним, в коллекции Псковского музея-заповедника находится икона святого воина-мученика Христофора Псеглавца XVII века из церкви Николая Чудотворца в Любятово и икона начала XVIII века, её происхождение неизвестно, в Псковский музей поступила в 1930-е годы.