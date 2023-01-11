Культура

Образ святого воина Христофора Псеглавца показали псковичам

Образ святого воина-мученика Христофора Псеглавца XVII века из церкви Николая Чудотворца в Любятово есть в коллекции Псковского музея-заповедника. Фотографии экспоната размещены в Telegram-канале учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Образы этого святого либо исправляли, либо убирали из молельного пространства после реформы середины XVII века. Однако в Пскове сохранилось несколько неизмененных икон с этим святым. Несмотря на зооморфный лик Христофора, их стиль соответствует художественным веяниям своего времени», - отметили в музее-заповеднике.

Ранее псковичам показали достаканы 1560-1584 годов, которые также имеются в коллекции Псковского музея-заповедника.