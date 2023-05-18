Культура

Михайловского Пушкина Игоря Шаймарданова экспонируют под Самарой

Выставку «Пушкин. Изложение» вчера, 17 мая, в канун Международного дня музеев, открыли в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина города Новокуйбышевска в Самарской области.

Фото здесь и далее: «ВКонтакте»

В экспозиции представлены без малого пятьдесят эскизов к анимационным фильмам из мультсериала Игоря Шаймарданова «Пушкин и…» — о подлинных и придуманных событиях из жизни ссыльного поэта в Михайловском. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном Пушкинском Заповеднике, с которым известный петербургский художник сотрудничает очень давно и чрезвычайно плодотворно.

Для этого выставочного проекта Игорь Дмитриевич отобрал «кадры» из серий «Пушкин и аппетит» и «Пушкин и леший». В библиотеке уточнили, что автор, который сейчас находится в Святогорье, на вернисаже присутствовал лишь виртуально. Зато первое знакомство местных почитателей поэзии и изобразительного искусства «с мульти-Пушкиным» сопровождалось чтением стихов Александра Сергеевича по книге «А. С. Пушкин. Стихи, написанные в Михайловском» с иллюстрациями Игоря Шаймарданова.