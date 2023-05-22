Культура

Памятник музейщикам установили в Пушкинских Горах

В посёлке Пушкинские Горы, на Площади Музейщиков, перед зданием Научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А.С Пушкина «Михайловское» сегодня, 23 мая, установлен памятник «Музейщикам Пушкиногорья». Небольшой репортаж об этом размещён в официальном сообществе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Участие в технических работах принял и автор монумента, известный российский художник и скульптор Юрий Злотя.

«Свершилось то, к чему музей шёл много лет», — комментируют сегодняшнее событие в заповеднике.

Напомним, что церемония торжественного открытия памятника в 17.00 в пятницу, 2 июня, даст старт Дням Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии) в «Михайловском».