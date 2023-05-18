Культура

Памятник музейщикам откроют в «Михайловском» в дни Пушкинского праздника поэзии

Первым по времени и, по сути, самым значимым событием предстоящих Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) станет открытие памятника «Музейщикам Пушкиногорья». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», инициировавшем и, несмотря на ряд сложностей, воплотившем в жизнь этот замысел.

Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Монумент представляет собой скульптурную композицию: мужчина и женщина высаживают молодое дерево. В образе мужчины угадываются черты легендарного хранителя, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» Семёна Гейченко; портрет женщины — собирательный образ работницы музея. Автор памятника — известный российский скульптор Юрий Злотя.

«Непереоценимо важно, что пожертвования на создание монумента, призванного выразить признательность людям, чьим трудом, терпением и талантом для поколений хранится память о великом русском поэте, поступали от многих и многих россиян — как от частных лиц, так и от организаций», — подчеркнули в «Михайловском».

В заповеднике также уточнили, что скульптура будет установлена перед музейным Научно-культурным центром в посёлке Пушкинские Горы. Напомним, что с недавних пор это пространство называется площадью Музейщиков. Такое решение на основании ходатайства музея-заповедника недавно приняла администрация городского поселения «Пушкиногорье».

Смотрите также Площадь Музейщиков появится в Пушкинских Горах

Церемония торжественного открытия памятника «Музейщикам Пушкиногорья» запланирована на 2 июня, начнут её в 17.00.