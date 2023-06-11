Культура

Назван первый клуб-участник фестиваля «Довмонт Псковский»

Первый клуб исторической реконструкции, который примет участие в фестивале «Довмонт Псковский», - Ланкастерс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Пришло время познакомиться с клубами исторической реконструкции, которые обеспечат наши взоры зрелищностью, нашу кровь адреналином, а наши души – эпичностью и бурей эмоций!» – отметили в музее. Первыми стали участники из Санкт-Петербурга – «Ланкастерс». Клуб исторической реконструкции «Ланкастерс» сравнительно молодой. Он был создан в 2017 году небольшим количеством энтузиастов. Руководителем клуба является Светлана Корнева. Неоднократно КИР «Ланкастерс» выигрывал или занимал призовые места в лучных турнирах на таких престижных фестивалях, как «Куликово поле», «Хельга», «Новоторжский рубеж», «Генуэзский шлем». Стрелки клуба отмечены многочисленными наградами и грамотами.

Постепенно зона интересов клуба расширилась. Сейчас члены клуба активно занимаются такими направлениями реконструкции, как античность (участие на ежегодном мероприятии «Ночь музеев» совместно с другими клубами), эпоха викингов, высокое средневековье – эпоха войны Роз в Англии. В последнее время в сфере интересов клуба – раннее Новое Время, Речь Посполитая и Московское царство эпохи Смутного времени. Кроме всего, имеется удобное место для проведения собственных небольших фестивалей.

Одной из основных задач клуб считает популяризацию исторических знаний. Многократное участие членов клуба в интерактивных программах, лекциях для школьников и подростков, которые проходят в библиотеках, школах, социальных гостиницах, санаториях для детей Санкт-Петербурга и Ленинградской области отмечено многими благодарственными грамотами.

Отметим, что клуб уже во второй раз принимает участие в фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский».

Увидеть клуб «Ланкастерс» можно, купив билет на фестиваль «Довмонт Псковский» по ссылке.