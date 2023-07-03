Культура

Более 2000 участников собрал фестиваль «Довмонт Псковский»

Более 2000 участников собрал фестиваль «Довмонт Псковский» в Псковском кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Уже 10-й раз праздник позволил жителям и гостям города на один день погрузиться в Средневековье. 2000 участников смогли не только наблюдать театрализованные сражения реконструкторских клубов, но и посетить различные мастер-классы: по изготовлению кольчуги, чеканке монеты, стрельбе из лука, кожевенному ремеслу, фехтованию, древнерусской письменности, настольным играм, ткачеству.

Кроме того, на протяжении всего дня работали лавки с ремесленными товарами, где можно было приобрести сувениры из дерева, металла, керамики и текстиля. Музыкальную атмосферу праздника поддерживали коллективы «Вольный ветер», «Вереск» и «Чума и Пытки».

Программа завершилась индивидуальными поединками, где клубы исторической реконструкции из Пскова и других городов России поборолись за меч из кварцевого стекла – победителем стал представитель псковского клуба «Орден».

Организаторами фестиваля выступили Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодёжный центр.