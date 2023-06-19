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Культура

День памяти Н.А. Римского-Корсакова отметят в музее-усадьбе композитора

20.06.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

День памяти Н. А. Римского-Корсакова отметят в субботу, 24 июня, в музее-усадьбе композитора в Любенске и Вечаше. В этот день у гостей будет уникальная возможность не только посетить музей, но и насладиться прекрасной музыкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Праздничная программа начнется в Любенске. В 11:30 состоится открытие выставки «История семьи Римских-Корсаковых в письмах». Далее гости пройдут экскурсией по усадьбе и посетят выставки «Лён мой, лён» и «Образы железной галактики» А. Кондрахина.

Главным музыкальным событием праздника станет концерт в усадьбе Вечаша, который начнется в 13:00. В программе концерта прозвучат выступления студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (вокал, инструментальная музыка, народные песни), а также педагогов и учащихся музыкальных школ Плюссы, Пскова и Луги им. Н. А. Римского-Корсакова.

В 14:30 зрители увидят выступление заслуженного коллектива народного творчества РФ хора русской песни им. А. А. Эповой из Санкт-Петербурга. Завершится праздничная программа открытием выставки «Дружба двух гениев», приуроченной к 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова и Ф. И. Шаляпина.

Сотрудники музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова приглашают всех желающих провести субботний день в гармонии с природой и музыкой в одном из самых живописных уголков региона.

Место проведения: Псковская область, Плюсский район, Которск, деревни Любенск и Вечаша. Стоимость единого билета: 200 руб./чел. Подробности по телефонам: +78113321253 и +78113321553.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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