Культура

День балалайки празднуют 23 июня

День балалайки отмечают 23 июня. Праздник не установлен официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные самому старинному и узнаваемому музыкальному символу России, пройдут и в Пскове. Концерт организуют в амфитеатре Детского парка.

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Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ», который датируется 23 июня 1688 года, уточняет calend.ru.

Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник тогда оказался связан сразу с двумя «балалаечными» юбилеями: исполнилось 320 лет первому документальному упоминанию инструмента и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого Национального оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. Фактически это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах в том виде, в каком оно сейчас знакомо нам.

День балалайки отмечают профессиональные исполнители, играющие на разных русских народных музыкальных инструментах, творческие коллективы, просто любители, музыканты-народники Европы, Латинской Америки, Австралии, США, ЮАР, Украины, Белоруссии, Казахстана и, конечно, России.

Начиная с 2010 года в Крыму проходит фестиваль народной музыки «Самородки» в честь праздника. В течение недели, около 23 июня, здесь организуются выступления музыкантов-народников.