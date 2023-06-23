Культура

Псковский музей-заповедник получил статус «Хорошее место» от «Яндекса»

Псковский музей-заповедник получил статус «Хорошее место» от «Яндекса». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Совсем недавно мы рассказали об удивительном отзыве интересного гостя из французского городка Виши – Кристиана Грижалво. После посещения музея он оставил большой восторженный комментарий на страницах книги отзывов», – рассказали в музее.

Благодаря многочисленным положительным откликам гостей, которые они оставляли после посещения музейных объектов на сервисах Яндекса, Псковский музей-заповедник получил почетное звание «Хорошее место».

«Такую награду получают локации с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам. Это значит, что место знают, любят и сюда точно нужно зайти. Благодарим посетителей за высокую оценку работы музея! Ваша обратная связь вдохновляет на создание новых проектов, помогает совершенствовать рабочий процесс и является самой ценной благодарностью для музейщиков, которые вкладывают душу в свою работу!» – добавили музейщики.