Культура

Француз побывал в Псковском музее-заповеднике и проникся «теорией третьего Рима»

Гость из Франции посетил Псковский музей-заповедник и оставил восторженный комментарий об увиденного в книге отзывов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Спасибо за эту великолепную выставку, которая погружает нас обратно в сердце христианского мира и прославление общечеловеческих ценностей, величайшим защитником которых всегда был русский народ, а сегодня более чем когда-либо (точно как сформулировал мысль один монах, объявивший Москву третьим Римом). Я также хотел бы выразить огромную благодарность руководству Псковского музея, особенно за великолепную реставрацию Поганкиных палат, реставрацию в соответствии с доктриной современной археологии», – написал гость из французского городка Виши Кристиан Грижалво.

Сопровождала его экскурсовод Татьяна Гущина, которая провела посетителя по залам объектов музейного квартала.

В музее поблагодарили всех посетителей, которые оставляют комментарии в книгах отзывов на музейных объектах, а также в сервисах Яндекса или Google. Музейщики отметили, что это помогает совершенствовать свою работу, организовывать экскурсионную и экспозиционно-выставочную работу таким образом, чтобы каждый посетитель смог проникнуться любовью к Псковской земле и ее наследию.