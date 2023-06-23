Культура

День балалайки отмечают в Пскове

Праздничные мероприятия, посвященные Дню балалайки, проходят в пятницу, 23 июня, в Пскове.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в амфитеатре Детского парка мастерство игры на народных инструментах демонстрируют заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева (Псков); руководитель ансамбля «Сказ», лауреат премии правительства РФ «Душа России» Константин Абабков; народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари», ансамбли балалаечников детских музыкальных школ №1 и №4 города Пскова, ансамбли русских народных инструментов детской музыкальной школы №2 и детской школы искусств города Пскова.

С вокальными композициями выступает исполнительница народных песен Наталья Иванова (Псков).

Танцоры из ансамбля «Солнышко» (Псков) дарят гостям праздника настроение яркими и энергичными народными танцами.

В рамках праздника проходит открытие конкурса национального костюма и дефиле участниц.

Напомним, День балалайки отмечают 23 июня. Праздник не установлен официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами.