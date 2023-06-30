Культура

Хрустальный меч вручили лучшему бойцу на фестивале «Довмонт Псковский»

Хрустальный меч вручили лучшему бойцу-реконструктору на фестивале «Довмонт Псковский» сегодня, 1 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Победу одержал представитель псковского клуба «Орден» Дмитрий Куропаткин.

Он отметил, что в этом году участников фестиваля стало в два раза больше, и среди них было о немало достойных соперников. Участию в турнире предшествовали многочисленные тренировки в клубе.

Пскович добавил, что и в следующие годы будет участвовать в фестивале.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, вручая приз победителю, подчеркнула: «При всем уважении к участникам из других регионов, я счастлива, что победил пскович!».

Также, по словам Светланы Мельниковой, на сегодняшнем фестивале удалось достичь «идеальной исторической гармонии» вместе с участниками и гостями фестиваля. По отзывам туристов, фестиваль помог Пскову раскрыться с новой, лучшей стороны.

Напомним, главная награда фестиваля - хрустальный меч - в миниатюре повторяет меч князя Довмонта.

Добавим, исторический фестиваль «Довмонт Псковский» проходит на территории Псковского кремля. В этом году он объединил представителей 10 реконструкторских клубов. Гости фестиваля смогли увидеть средневековый быт и понаблюдать за состязаниями воинов.