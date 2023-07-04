Культура

Фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» завершили «Тройкой» Георгия Свиридова

Дождь, хлынувший на михайловскую поэтическую поляну во время каватины Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, не смог прервать третий, заключительный концерт летнего открытого фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Непогода не испугала не только музыкантов под навесом сцены, но и слушателей под открытым небом. И публика по окончании пьесы дружно ответила: «Да!» — на вопрос ведущего о том, нужно ли продолжать вечер. Не помешал дождь и интернет-трансляции музыкального праздника, в программу которого были включены популярные фрагменты из классических русских опер на пушкинские сюжеты. Кроме уже упомянутого «Руслана и Людмилы», нужно назвать «Бориса Годунова» М. П. Мусоргского, «Сказку о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, «Евгения Онегина» П. И. Чайковского.

Завершили фестиваль симфонической пьесой «на бис» — «Тройкой» из музыки Георгия Свиридова к повести «Метель». Слушатели долго не отпускали солистов и артистов Симфонического оркестра государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением его маэстро — Александра Чернушенко. Все три концерта — каждый по-своему — получили самые сердечные отклики от жителей и гостей Святогорья, многие выражали надежду что эта фестивальная история найдёт своё продолжения и в будущем, юбилейном для Пушкина и «Михайловского», году.