Культура

В Пушкинском Заповеднике стартовал фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское»

«Вальсом-фантазией» Михаила Глинки открылся фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» в Государственном Пушкинском Заповеднике, на Поэтической (Праздничной) поляне близ мемориальной усадьбы поэта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Главным «действующим лицом» концерта стал Симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением его маэстро — Александра Чернушенко. Приветствуя слушателей фестиваля, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ведущие концерта Эмилия Спивак и Иннокентий Иванов в первую голову выразили благодарность партнёрам фестиваля: Правительству Псковской области, музею-заповеднику «Михайловское» и лично его директору Георгию Василевичу, информационным партнёрам, среди которых телеканал «Санкт-Петербург» и Псковская Лента Новостей, а также радио ПЛН-FM.

Концерт продолжили произведения, которые в наши дни незаслуженно редко звучат со сцены и в теле- и радиотрансляциях. Так, в частности, солист Мариинки Виктор Коротич исполнил вокально-симфоническую миниатюру, из сцены в замке Черномора в фильме «Руслан и Людмила», музыку к которому создал композитор Тихон Хренников. Представили музыканты вниманию слушателей и Вальс из оперы «Декабристы» Юрия Шапорина, и многие другие классические опусы.

Сейчас концерт в «Михайловском» продолжается, вход на фестиваль свободный. Его трансляция также идёт на портале «Культура.РФ» и на интернет-ресурсах Пушкинского Заповедника.