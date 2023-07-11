Культура

Музей-заповедник «Михайловское» открыл в Витебске выставку «Завет внуку»

Выставку «Завет внуку», подготовленную к 120-летию со дня рождения С. С. Гейченко, открыл в Витебске (Республика Беларусь) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, экспозиция называется по одной из книг С.С. Гейченко — «Завет внуку». Она включает в себя более тридцати фотографий из фондов «Михайловского». Эти снимки выполнены давним другом и соратником Пушкинского Заповедника известным российским фотокорреспондентом Юрием Белинским. В основном это портреты легендарного хранителя, но есть здесь и видовые кадры, сделанные в псковских пушкинских местах, жанровые картинки с участием сотрудников музея.

Экспозицию развернули в Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина. «Она организована в рамках подписанного в декабре прошлого года соглашения о творчеством сотрудничестве двух наших учреждений культуры», — уточнили в «Михайловском».

Торжественное открытие выставки «Завет внуку» состоялось вчера, 12 июля, в годовщину освобождения Пушкинского заповедника и Пушкиногорского района Псковской области от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Экспозицию и её главного героя — легендарного «михайловского домового», первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» жителям и гостям Витебска представили руководитель музея-заповедника Георгий Василевич и хранитель мемориальной усадьбы «Тригорское» Римма Бурченкова. Речь на встрече шла, прежде всего, о трудовом подвиге Гейченко — именно так охарактеризовал работу своего великого предшественника и учителя Георгий Василевич. Римма Бурченкова поделилась с первыми посетителями новой экспозиции своими воспоминаниями о Семёне Гейченко, рассказала, как шло создание музея в бывшем имении Осиповых и Вульфов, какой виделась Гейченко атмосфера в Тригорском — воспетом Пушкиным «приюте спокойствия, трудов и вдохновенья». Напомнила Римма Валентиновна своим витебским гостям и о юбилее нынешнего года: ровно 200 лет назад поэт начал сочинять своего «Евгения Онегина» — роман, персонажи которого «…навсегда поселились в Тригорской усадьбе».

Также участники встречи в витебской библиотеке смогли посмотреть фильм «Пушкинский заповедник из поднебесья» (снят Николаем и Андреем Алексеевыми при участии и содействии Марины Мариненко и Дениса Виноградова). Кроме того, пушкиногорские музейщики передали в дар библиотеке белорусского областного центра ряд изданий, увидевших свет силами «Михайловского».

В музее уточнили, что выставка «Завет внуку» по плану будет работать в Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина до конца текущего месяца и напомнили, что эта экспозиция уже была представлена, например, в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова — в феврале текущего года.

Отметим, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» уже несколько десятилетий активно и плодотворно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Республике Беларусь, с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев и галерей и библиотек Минска, Витебска, Полоцка.